Covid-19: mobilitati i trattori della Coldiretti per sanificare le strade, gli agricoltori donano fieno e uova

Mobilitati i trattori della Coldiretti per sanificare strade e piazze con la distribuzione di prodotti disinfettanti grazie all'uso di irroratori e nebulizzatori, in occasione dell'emergenza sanitaria. “Abbiamo messo a disposizione delle autorità locali i trattori e le competenze dei nostri soci per contribuire alla sanificazione dei territori – spiega il direttore di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano - un’iniziativa concordata con i sindaci dei Comuni di Giffoni Valle Piana e Pontecagnano e immediatamente operativa. I nostri trattori possono raggiungere tutte le aree anche più difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali. In questa fase di emergenza Coldiretti ribadisce e rafforza il suo ruolo sociale e di appartenenza territoriale con un contributo in termini operativi in un periodo di grande emergenza per i Comuni”.

Le attività

Serrata, dunque, la sanificazione di strade e piazze con prodotti disinfettanti grazie ai trattori Coldiretti. Dopo Giffoni Valle Piana e Pontecagnano Faiano oltre venti imprenditori agricoli sono stati impegnati a Capaccio grazie a un'intesa tra Coldiretti Capaccio - presieduta da Nicola Palma - Consorzio di Bonifica Paestum e Comune. Ad Altavilla Silentina, l'Agriturismo Spennagalli ha deciso di donare le uova fresche a chi ne avesse bisogno. Intanto, l’azienda agricola Annamaria Cascone sta invece recapitando a domicilio fiori eduli per tutti coloro – in particolare barman e ristoratori – che volessero sperimentare nuove ricette in attesa della riapertura dei pubblici esercizi e “La Bersagliera” di Campagna ha donato il fieno per aiutare il circo Lidia Togni bloccato a Salerno per via dell’emergenza: Antonino Cerrone ha garantito l’approvvigionamento agli animali per i prossimi giorni.

La consegna

Infine, pienamente operativo il servizio di spesa a domicilio firmata Campagna Amica. E’ sempre più alto il numero di produttori agricoli che si rendono disponibili a ricevere telefonicamente gli ordini e a recapitare a casa delle famiglie prodotti freschi, genuini e a Km zero.

