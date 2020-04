Sessanta colombe pasquali "da lontano" per gli amalfitani, grazie a "Dammec' na mano"

Il cuore degli amalitani è grande: lo dimostra il gesto di un cittadino della Costiera che, da lontano, ha donato 60 colombe per l'iniziativa Dammec' na mano, nata per aiutare chi ha bisogno in questo delicato momento di emergena sanitaria. Le colombe saranno distribuite dai volontari del gruppo e dalla Millenium a tutte le famiglie che in casa hanno persone diversamente abili e anziani allettati.

L'annuncio

"Si tratta di un momento di fede per tutti i residenti della zona lungo la statale che unisce Amalfi centro e le sue frazioni, oltre che il centro storico - spiega il volontario Andrea Villaricca - L'associazione Millenium, domenica, invece degli avvisi, divulgherà l'inno del nostro Santo Patrono, per ricordarci della sua protezione e intercessione".