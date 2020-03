Disinfettare lo smartphone: ecco la guida passo passo

Uno degli oggetti più attenzionato in questi giorni di emergenza coronavirus è lo smartphone. Oramai tutti ne hanno uno e viene poggiato, senza troppi timori, su tavolini, davanzali, mensole ed altro. Senza contare delle volte che cade per terra. Tutto ciò rende lo smartphone uno degli oggetti che più di altri necessita una corretta pulizia ed igienizzazione. Incontro agli utenti è arrivata Wiko, brand di smartphone franco-cinese, che ha stilato 5 consigli da seguire passo dopo passo per pulire il proprio device in tutta sicurezza

Ecco i passi da seguire secondo Wiko

Assicurarsi che lo s martphone sia scollegato da qualunque fonte di alimentazione , dispositivo o cavo esterno. A quel punto, spegnere lo smartphone prima di iniziare le operazioni di pulizia.

Preparare una soluzione di acqua (50%) e alcol etilico (50%) di facile reperimento in casa. Per agevolare la preparazione si può recuperare uno spruzzino vuoto, ideale se in formato travel per essere riposto in borsa o nello zaino, riempiendo il flacone con le due metà.

Prendere un panno morbido monouso o in alternativa dei dischetti in cotone idrofilo da buttare dopo l'uso e inumidirlo leggermente con la soluzione di acqua e alcol. Sarà possibile passare il panno su tutta la superficie dello smartphone, prestando maggiore attenzione in presenza di loghi o parti stampate. In questo caso, l'operazione di pulizia dovrà essere fatta con una minima pressione.

Recuperare un secondo panno morbido monouso, evitando asciugamani, panni ruvidi o che possano lasciare residui, per asciugare con cura lo smartphone.

Riaccendere lo smartphone e ripetere l'operazione almeno una volta a settimana, possibilmente una volta al giorno.

In generale, salvo particolari indicazioni, i consigli sono validi su qualsiasi dispositivo mobile.