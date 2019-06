Bombardamento di Salerno: il suono della sirena antiaerea per le vittime del 21 giugno '43

Il 21 giugno 1943, alle ore 13.15, Salerno fu vittima di un grande bombardamento alleato in cui persero la vita più di 200 persone. Per ricordare quell'evento l'associazione Avalanche 1943 ed il museo MOA, con il patrocinio del Comune di Salerno e della Provincia di Salerno, hanno organizzato una serie di eventi per ricordare i tanti salernitani che persero la vita durante i bombardamenti, e allo stesso tempo per mantenere viva la memoria di quei tragici momenti, che videro la città salernitana coinvolta nella seconda guerra mondiale.

Venerdi 21 giugno, alle ore 12.30, in largo San Giovanniello ci sarà la benedizione del quartiere a cura di don Michele Pecoraro, in ricordo delle oltre 400 vittime dei bombardamenti. In questa occasione ci sarà l’intervento di diverse personalità. Di seguito, alle ore 13.15, l’associazione Avalanche 1943 metterà in funzione una delle originali sirene anti aeree utilizzate nel 1943, attualmente esposta la MOA, sul tetto di Palazzo Sant'Agostino, per ricordare le oltre 400 vittime salernitane di quel tragico periodo storico che va dal giugno al settembre 1943. Alla cerimonia prenderà parte, tra gli altri, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.