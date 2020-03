Compleanno speciale ai tempi del Covid-19

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Mai mi sarei aspettato di passare un compleanno così ancora più diverso delle altre volte, attivati per sospetto alle 19:50 e appena adesso ci siamo liberati. Noi, i volontari, come ci chiamate voi impegnati in questi giorni difficili senza sosta , senza indennità senza malattie.. Giorni difficili dove siamo messi alla dura prova contro questo male invisibile che ci sta colpendo e a fatica riusciamo a combattere sia per le svariate condizioni generali che personali. Con ciò non voglio dimostrare nulla ma vorrei farvi ricordare che anche noi come gli ospedali siamo in prima linea tutti i giorni rischiando la propria pelle nel silenzio più assoluto.

Che strano compleanno allo scoccare della mezzanotte, chiuso tra me e me tra la mia mascherina, la tuta la visiera insomma un giorno particolare da ricordare ma in questo giorno particolare non può che avanzare il bene e l'amore delle persone nei miei confronti.. Ebbene si quell'amore che va nonostante le difficoltà e le criticità e non c'è dono materiale che possa comprare questa ricchezza immensa.

Senza torta e senza candele io ho espresso il mio desiderio per tutti voi

GraIe di vero a tutti voi

#Andratuttobene