Centri estivi 2020: al via il bando del Comune di Salerno, i dettagli

E' stata pubblicata la manifestazione d'interesse per l'attivazione dei centri estivi 2020, in co-progettazione con il Comune di Salerno, rivolti a bambini e bambine fra i 3 e 14 anni. Per gli interessati, è necessario presentare le domande entro le ore 12 del 6 luglio. Per tutte le informazioni: Clicca qui

