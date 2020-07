Estate Salernitana: ecco come assistere agli spettacoli, tra gli eventi il concerto di Venditti

Al via, da sabato 11 luglio, gli eventi ideati, promossi e realizzati dal Comune di Salerno all’Arena del Mare, ai Barbuti e al Teatro Augusteo. A seguito delle disposizioni anti Covid-19, il Comune di Salerno e gli organizzatori di tutte le serate avvisano gli spettatori che i posti nelle sale saranno limitati e numerati. Al momento della prenotazione, obbligatoria come l’acquisto dei biglietti online, sarà obbligatorio fornire: nome, cognome e numero di telefono.

Le modalità

Per tutte le serate ad ingresso libero la prenotazione dovrà essere effettuata attraverso il sito Vivaticket.it ed avrà un costo di commissione pari ad euro 1. Info al numero verde 892234. Per le serate a pagamento, invece i biglietti potranno essere acquistati sempre online. I circuiti che li venderanno saranno comunicati dai singoli organizzatori attraverso le loro pagine social, la pubblicità a mezzo stampa, manifesti e locandine. Si ricorda, inoltre, che il botteghino dell’Arena del Mare, sarà disponibile solo per informazioni e che si potranno ricevere telefonando al numero 3805998800 - 089222141.

Il Premio Charlot e Venditti

Il Premio Charlot, che propone come evento clou, il 6 agosto, come svela Il Mattino, il concerto di Antonello Venditti in collaborazione con Radio Rai, ha reso note le modalità di partecipazione per il pubblico. In particolare, per i film che saranno proiettati al Teatro Delle Arti dal 12 luglio al 19 luglio sarà obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 3274934684 e non si dovrà pagare l’euro di commissione Per le serate del 2, 3, 4, 7, 8 , 9 agosto in programma all’Arena del Mare sarà obbligatoria la prenotazione attraverso il sito Vivaticket.it ed avrà un costo di commissione pari ad 1 euro. Per informazioni si può contattare il numero verde 892234. Per le serate del 5 e 6 agosto in programma all’Arena del Mare sarà obbligatorio l’acquisto dei biglietti attraverso il sito www.go2.it ed avranno un costo di euro 20 + 2 di prevendita. Per informazioni 0817765026 oppure 3491601544, La vendita diretta dei biglietti delle serate del giorno 5 e 6 agosto si terrà presso Milagro Agenzia via Diaz 21 Salerno. Per informazioni 0892753535