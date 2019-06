Bonus sulla Tarsu al balcone più bello: il concorso in un comune cilentano

Una simpatica iniziativa che unisce la bellezza di uno dei borghi più belli della provincia di Salerno alla possibilità di un notevole risparmio sulla Tarsu. A Laurito, infatti, l'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Speranza, ha indeto il concorso Il balcone più bello.

Il concorso

Al concorso possono partecipare tutti i "balconi" del piccolo borgo cilentano e consiste nell'abbellimento di finestre, balconi e terrazzi di composizioni di fiori e piante di vario genere. Ai tre vincitori verrà assegnato un bonus sulla Tarsu 2019: 300,00 € per il primo posto, 150,00 € per il secondo e 75,00 € per il terzo. Le domande di partecipazione, corredate con almento una fotografia, dovranno essere presentate entro il 16 luglio 2019 presso il protocollo del Comune. I balconi saranno valutati da una commissione esterna.