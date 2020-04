Fase 2, tutto pronto per il servizio a domicilio: l'Humanitas monitora gli addetti alle consegne

Riaprono le pizzerie, per la Fase 2, ma solo per il servizio a domicilio. E l'Humanitas, associazione Soccorso Italia onlus, guidata da Roberto Schiavone si è resa disponibile per rendere più sicure le consegne.

La modalità

Una squadra sarà chiamata a misurare la temperatura agli addetti alle consegne e a controllare tutti i parametri sensibili per un eventuale contagio Covid: in corso, gli accordi con diversi gestori di locali interessati al monitoraggio. Qualora dovessero riscontrarsi casi sospetti, ovviamente, l'addetto alla consegna verrebbe bloccato ed affidato alle cure dei sanitari.