"Andrà tutto bene": striscioni e drappi colorano anche la nostra città

Da un lato la preoccupazione e i timori per il contagio. Dall'altra la voglia di lasciarsi alle spalle l'emergenza sanitaria, rispettando i decreti e le ordinanze contro la diffusione del Coronavirus, ricordando la pandemia in corso solo come "acqua passata". Oltre alla prudenza, infatti, necessaria in questo delicato periodo anche la speranza, per non cedere a panico o ansia, mantenendo la lucidità per affrontare le restrizioni imposte per combattere il virus che sta mettendo in ginocchio l'Italia. Così, rimboccandosi le maniche e temperando i pastelli, bambini e ragazzi del bel Paese incoraggiano gli adulti, con i loro arcobaleni che si affacciano su strade e piazze di ogni città, da nord a sud. In questo caso, sì che è consigliabile lasciarsi contagiare.

L'iniziativa sbarca a Salerno

L'iniziativa si allarga a macchia d'olio, con drappi sui balconi, (vedi foto in basso di Guglielmo Gambardella ndr), striscioni lungo le strade, disegni affissi sulle porte di casa o negli atrii dei palazzi e innumerevoli selfie sui social. Ad aderire alla singolare campagna, tra i tanti, Silvia e Matilde dal tetto di un condominio di Salerno, la piccola Sharon di Sant'Arsenio, la giovane Marianna di Salerno, il piccolo Emanuel e i carinissimi Gabriel e Luisiana di Pastena. "Andrà tutto bene": per ora, l'unico antidoto al virus, ce lo regalano i più piccoli.

