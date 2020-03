Covid-19, suor Rosaria prega per la sua Salerno: "Voi pregate per noi"

Dal luglio 2018 si è trasferita in Puglia, ma i suoi pensieri e le sue preghiere continuano ad essere rivolti anche per la sua Salerno. Suor Rosaria Campisi, infatti, è stata per diciotto anni superiora delle Suore Figlie della Chiesa e, per trentatrè anni, docente di religione presso la scuola media “Alberto Pirro”. E ieri ha voluto inviato un messaggio sui telefonini dei suoi ex colleghi dell’istituto scolastico del capoluogo per invitarli a pregare in questo momento di emergenza sanitaria.

Il messaggio

Nel breve video girato all’interno della chiesa di San Domenico a Foggia, Suor Rosaria, con il libro di preghiere tra le mani, dice: “Stiamo per celebrare l’Eucarestia e desidero portarvi tutti su questo altare. Un grande abbraccio”. “Una preghiera per ciascuno di voi - le fa eco una consorella, che le è accanto - voi pregate per noi. Ricordatevi”.