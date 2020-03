Coronavirus e quarantene: i bimbi diventano cuochi, creativi e casalinghi

Senza scuola e senza amici, "chiusi" in casa: la quarantena dei più piccoli è forse tra le più complicate da gestire. Eppure le mamme e i papà salernitani non la danno vinta al Coronavirus e inventano passatempi per i loro bimbi di tutte le età.

Così, sui social, ecco spuntare foto di baby cuochi in erba, come i figli di Pierpaolo Amato di Raito, del salernitano Enrico Coscia o della consigliera comunale Paola De Roberto che ha immortalato un altro dei suoi bimbi impegnato nella pulizia del terrazzo. E poi non mancano i piccoli del noto pizzaiolo Vincenzo Mansi, che hanno spremuto arance per tutti, per dichiarare guerra ai malanni ed altri ancora, come la bimba di Paola Desiderio che si è riscoperta creativa di moda, grazie ai giochi di anni fa rispolverati dalla mamma. "Mamma ho trovato la soluzione per combattere il virus: costruiamolo fuori dalla terra", ha infine detto il tenero Mattia, con le mani nella pasta di sale, alla mamma Giorgia Sabatino. Insomma, se è vero che il Coronavirus spaventa tutti, è altrettanto vero che i sorrisi e l'innocenza dei bambini possono salvare le giornate di isolamento. E, in fondo, probabilmente, perfino il mondo.

