"Chi non è residente deve lasciare il condominio": nuova fake news fa il giro dei social

Continuano a girare sui social network e su Whats App le fake news. L’ultima riguarda un avviso con il simbolo del Ministero dell’Interno che invita gli eventuali cittadini non residenti in un condominio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza.

L'avviso falso

Non solo. Ma, su tale manifesto, si legge che “le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private” invitando gli abitanti a fornire il documento di identità e quello di locazione oppure il contratto di affitto. Ovviamente, è prevista anche una ammenda per i trasgressori fino a 206 euro, l’arresto fino a 4 mesi e finanche la reclusione da 3 a 12 anni per i casi più gravi. Ovviamente è tutto falso.