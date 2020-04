Bollette da pagare, la denuncia di Aniello Mansi: "Chi si ferma è perduto"

Il pagamento delle bollette da parte delle attività commerciali, a partire dal mese di marzo, doveva essere sospeso a causa della chiusura scaturita dai nuovi decreti anti-Coronavirus del Governo e della Regione Campania. Ma, a quanto pare, non è così.

La denuncia

A denunciarlo, sul suo profilo Facebook, è il famoso pizzaiolo salernitano Aniello Mansi, titolare dell’omonima pizzeria situata nel quartiere Pastena, che pubblica la fattura dell’ultima bolletta: “I detti antichi non si sbagliano mai: chi si ferma è perduto. Infatti, ci siamo fermati, ci hanno fermati e facendo appello al buon senso e alla nostra coscienza stiamo rimanendo a casa facendo la nostra parte in questo periodo di emergenza. Ma purtroppo non è come scritto in tutti i tribunali d'Italia quella frase fantasma (La legge è uguale per tutti). Be' a me non sembra che le cose vanno così in questa Italia. Vai avanti solo se sei nato con la camicia e il resto e sul “carn a maciell”. Siamo soli”. Bollette simili starebbero arrivando, in questi giorni, anche ad altri commercianti.

