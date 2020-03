Coronavirus, il post di Casa Surace: "Noi a casa, a Sala Consilina"

"Ciao ragazzi, vogliamo informarvi poiché ce lo state chiedendo in tanti: molti di noi sono a Sala Consilina, uno dei comuni che è stato messo in quarantena". Ecco il post di Casa Surace, che fa il giro del web in questi giorni di allerta e di prevenzione.

I dettagli

Dopo l'ordinanza regionale, il contagio diffusosi, le parole del Vescovo, adesso la precauzione è la parola d'ordine. "Per noi vuol dire solo che continueremo a rispettare le regole, e siamo sicuri che se tutti fanno così ne usciremo bene! Continueremo a creare contenuti, ma rimanendo ognuno a casa sua, vicini ma da lontano, e siamo sicuri che ANDRÀ TUTTO BENE". Poi la battuta, per stemperare la tensione: "Nonna è a casa, tutelata, sta benissimo ed è sempre vicino ai fornelli dove il virus non arriva, per rispetto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La guida >>> Cosa fare in isolamento domiciliare