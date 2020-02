“Curati da tutti i virus e vieni in Costiera Amalfitana”: il gruppo Fb contro la crisi

Preoccupati, per il crollo di prenotazioni, in vista della prossima stagione estiva, gli operatori turistici del nostro territorio. L'emergenza Coronavirus, infatti, sta arrecando danni seri all'economia locale, con disdette di eventi e soggiorni nel salernitano.

L'idea

E' spuntato, dunque, il gruppo “Curati da tutti i virus e vieni in Costiera Amalfitana”, a cura di alcuni titolari di strutture ricettive e di ristorazione. Già quasi 9mila gli iscritti al gruppo che posta foto di panorami e piatti tipici, al fine di valorizzare le bellezze del nostro territorio, come risposta all'emergenza in corso.

