Covid-19, nocerino bloccato in Serbia: "Voglio tornare a casa"

Non riesce più a tornare in Italia - e precisamene nella sua Nocera Inferiore - per poter riabbracciare la moglie e le tre figlie che non lo vedono da Natale. Lui è Domenico Marrazzo che, ancora oggi, si trova in Serbia, nella città di Indjia vicino a Belgrado, dove si è recato nei mesi scorsi per insegnare ai dipendenti di un’azienda conserviera italiana il mestiere di conduttore di caldaie.

Il caso

L’esplosione dell’epidemia da Coronavirus lo sta obbligando a rimanere lì. Per questo, attraverso un appello pubblicato sulla pagina Facebook “La voce dei nocerini”, si rivolge direttamente al ministro Di Maio, al governatore De Luca e al sindaco Torquato affinchè si adoperino per farlo rientrare in Italia. “L’Ambasciata di Belgrado - scrive Marrazzo - mi dice di trovare strade alternative che non esistono. Da tre mesi bloccato, ho trascorso come un cane la Santa Pasqua, qui non mi sento al sicuro. Il focolaio di Covid 19 si sta espandendo in tutta la Serbia e non ci sono strutture ospedaliere, sarà una strage anche qui peggio dell’Italia”.