Coronavirus e flash mob, l'annuncio del GFF: "Diventeranno racconto audiovisivo"

C’è una luce che non smette di brillare. E lo fa con gesti semplici, ma pieni di amore e passione, capaci di attraversare qualsiasi distanza. I giffoners restano a casa ma uniti dalla stessa melodia che ogni anno incarna la gioia e l’energia del Festival, tra battiti di mani che si incontrano all’unisono. Si moltiplicano in queste ore i flash mob a Salerno e provincia. Solitario dalla finestra della Multimedia Valley, anche il direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi, ha voluto affacciarsi dando il via alle note di Shostakovich che hanno inondato il paese, tra gli applausi dei cittadini sporti ai balconi. Un messaggio di speranza che fa eco, fino ad arrivare anche in Polonia, Spagna, Francia, Inghilterra, Macedonia del Nord, Albania, Canada, Svezia, Stati Uniti.

L'iniziativa

Migliaia di stories hanno saputo commuovere sui social, dando vita e forma a forti emozioni. "I video - annuncia Gubitosi - andranno a comporre un racconto audiovisivo che verrà presentato, durante la 50esima edizione del Giffoni Film Festival, per rivivere insieme uno dei momenti più intensi della nostra storia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.