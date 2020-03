"L'Italia chiamò": l'infermiere saluta Salerno e si trasferisce a Bergamo

"Tocca a me, tengo fede al mio giuramento: destinazione Bergamo". Questa è una storia carica di umanità emozione, di attesa, di ansia ma anche di senso del dovere. Matteo Marino, infermiere, ha voluto raccontarla a Salerno Today. Con un lungo e commovente messaggio, ha deciso di salutare la comunità e di staccarsi dalle radici perché "l'Italia chiamò".

Hastag e mascherina

Lo ha scritto anche sul cartellone che regge tra le mani. Ha il volto parzialmente nascosto, coperto dalla mascherina che gli farà compagnia in questi giorni a Bergamo: il coronavirus è un nemico silenzioso e misterioroso. "Anche io a lottare - ci scrive Matteo -. Non sono un eroe, sono solo un infermiere. Laureato da novembre, ero disoccupato e stare in casa mentre altri colleghi erano in campo mi faceva sentire a disagio. Poi è arrivata la chiamata venerdi: "Sarai di turno". In un giorno ho dovuto organizzare la mia partenza e prendere il treno. Nel cuore porto tante speranze. Questa situazione non mi ha permesso di salutare nemmeno i miei affetti ma anche io finalmente darò il mio contributo affinchè questo incubo finisca. Io come tantissimi dalla vostra parte. Voi tutti fate la vostra e restate a casa. Ciao mia cara Salerno, ciao mia cara famiglia, ciao a tutti. Non so quando, ma ci rivedremo! L'Italia chiamò!".

