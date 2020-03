Poliziotto e infermiera "lottano" a Milano: il saluto per la nostra città che sognano di rivedere

Vorrei mandare un saluto e far sentire la mia vicinanza ai miei compaesani e tutti quelli che in questo momento sono nelle proprie abitazioni con i loro cari, rispettando il DPCM. Nella mia famiglia siamo solo 2 figli, io poliziotto e mia sorella infermiera, entrambi dislocati a Milano per lavoro ed impegnati in prima linea per questa emergenza.

Non sappiamo quando passerà quest'emergenza e quando sarà possibile riabbracciare i nostri cari, ma non molliamo e continuiamo a offrire il nostro contributo in questo momento delicato.