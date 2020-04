Coronavirus, Palinuro Franco Moiraghi e Nausica in diretta su Facebook

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Coronavirus,quarantena in musica? Su Facebook il dj set esclusivo di Franco Moiraghi e Nausica Dj Metti un dj in quarantena ed ecco che lo spettacolo prende il via, quando però in consolle ci sono due grandi artisti, il successo e la bella musica sono garantiti e prende vita quello che è definito evento. È quello che succederà Venerdi 24 e Sabato 25 Aprile sulla pagina Facebook di #WonderlandPalinuro, dove si esibiranno live rigorosamente da casa Franco Moiraghi venerdi 24 dalle 17:55 e Nausica Cardone alias Nausica Dj sabato 25 dalle 16:55 . "Stiamo cercando in tutti i modi di allegerire quanto più possibile questa lunga quarantena, è un onore per noi ospitare sulla nostra pagina due grandi artisti di questo calibro"dichiara Gerri Guerrieri direttore artistico insieme a Toni Sogliuzzo e Frenky Murante del progetto #WonderlandPalinuro che vedrà protagonisti i due dj di fama internazionale rispettivamente alla Notte Bianca ed al Ferragosto d'Italia a Palinuro. Franco Moiraghi re indiscusso della house anni 90 dj e produttore , Nausica padrona assoluta del panorama musicale dj e producer è stata scelta anche da Vasco Rossi per aprire il concerto evento al Modena Park. "Ringraziamo davvero di cuore i due artisti per aver accettato il nostro invito" aggiunge Toni Sogliuzzo "Non riuscendo per ora a fare di più speriamo che la gente apprezzi la nostra idea". E per non perdervi nemmeno un minuto di questi due straordinari dj set vi lasciamo il link al profilo Facebook di Wonderland Palinuro https://www.facebook.com/pasqua.loca.7

