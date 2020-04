Coronavirus, Palinuro lancia il progetto Reggaetonathome

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In tempi di quarantena, sono molte le iniziative inventate dai tanti organizzatori , personaggi famosi,comici per tenere compagnia alle persone a casa, ma l idea del reggaeton mancava. Ci hanno pensato gli organizzatori di Wonderland Palinuro che a causa dell emergenza coronavirus hanno dovuto rimandare le date dei loro eventi. Cosi venerdi 10 dalle 17 in diretta sulle loro pagine social porteranno a casa di tutti il ritmo del reggaeton grazie ad un ospite esclusivo la dj del Pacha di Ibiza Nika dj. "In un momento cosi particolare abbiamo pensato che far passare qualche ora in compagnia di bella musica può essere un attimo di spensieratezza di cui tutti abbiamo bisogno" commenta Gerri Guerrieri, "Ringraziamo Nika dj , che sarà una dei tanti ospiti di Wonderland, per aver accettato il nostro invito" conclude Toni Sogliuzzo i due direttori artistici di Wonderland Palinuro. Nika di Stasio alias Nika dj appena ventenne napoletana Doc vanta già un esperienza in campo nazionale ed internazionale, non ultima la sua presenza in consolle al Pacha di Ibiza , tempio della musica per eccellenza. Appuntamento allora a domani pomeriggio dalle 17 su Facebook cliccando su questo link https://www.facebook.com/pasqua.loca.7 Su Instagram @WonderlandPalinuro.