Coronavirus, un salernitano in Cina: la testimonianza di Francesco Musto

C'è anche un salernitano, Francesco Musto, in Cina, precisamente ad Hong Kong, impegnato come Regional Business Manager alla Timex, azienda di orologi Guess e GC che si occupa anche di esportazioni in Thailandia, Filippine, India, Australia e Sri Lanka. Il giovane business manager che si è trovato nel bel mezzo dell'emergenza Coronavirus, dunque, ci ha raccontato il clima che si respira a Hong Kong: "La vita è cambiata per tutti in questo periodo, per certi aspetti quotidiani - ha spiegato Musto - Facciamo più attenzione ad evitare posti molto affollati e, quando siamo costretti a viaggiare su mezzi pubblici, indossiamo le mascherine. Inoltre, laviamo spesso le mani e trascorriamo molto piu tempo in casa, anche perchè, da qualche settimana, gli uffici hanno dato a tutti i dipendenti la possibilità di lavorare tra le mura domestiche".

La testimonianza

Il salernitano ci ha spiegato che la preoccupazione è aumentata per via del Capodanno Cinese: "Durante il Capodanno hanno piu o meno tutti una settimana di ferie ed è stato il momento in cui molti abitanti di HK hanno viaggiato per far visite alle proprie famiglie, con tutti i possibili contatti e rischi del caso. Ad ogni modo, non sono personalmente preoccupatissimo perchè la mortalità di questo virus è estemamente bassa per cui, in fondo, la pericolosità non è poi tanto diversa rispetto ad un normale virus influenzale. Tuttavia la probabilità di contagio più alta ci porta a prendere precauzioni e a prestare attenzione in tal senso, ovviamente. Le persone, intanto, qui sono estremamente allarmiste, probabilmente a seguito dell'esperienza della Sars", ha concluso il salernitano che ha in programma di rientrare a Salerno per Natale. In tanti, i cittadini che si sono informati sulle sue condizioni di salute di "italiano in Cina": tutti, dunque, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, percependo tranquillità da parte del manager che, dunque, a differenza di altri, non sembra essersi lasciato prendere dal panico.