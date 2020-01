Corri con noi: grande partecipazione all'iniziativa di solidarietà di Salerno in Moto

Grande partecipazione a Corri con noi, l'iniziativa organizzata dall'Associazione Motociclistica SalernoInMoto per raccogliere fondi finalizzati all'acquisto di una giostra per bambini diversamente abili. Durante la serata, che si è tenuta venerdì 17 gennaio presso il kartodromo del BluPark nel Centro Commerciale La Fabbrica di Salerno, i soci hanno potuto correre a bordo dei kart elettrici e cenare in compagnia. Una splendida serata all'insegna del divertimento e della solidarietà.

