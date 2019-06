Salerno: 5 locali perfetti per trascorrere una serata in riva al mare

E' arrivato il caldo e con la bella stagione le giornate si allungano e si respira sempre più la voglia di trascorrere una serata in riva al mare, per un aperitivo o per uno spuntino a tu per tu con le onde. La nostra città, fortunatamente, ci garantisce una scelta molto vasta che spazia da classici aperitivi estivi, a serate musicali da passare nei night club. Abbiamo selezionato alcuni locali salernitani che hanno fatto della voglia di stare insieme un vero e proprio credo.