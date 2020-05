Turismo nel mondo, il New York Times consiglia la Campania e la Costiera

Il New York Times, in un servizio giornalistico, ha individuato la Campania ed in particolare la Costiera Amalfitana tra le dieci località nel mondo che questa estate possono tornare ad essere meta turistica grazie ai numeri molto bassi dei contagi. La soddisfazione del Governatore Vincenzo De Luca:

Stiamo riaprendo tutto: vogliamo promuovere il turismo nella nostra bellissima regione, garantendo il massimo standard di sicurezza. Campania Divina, Campania Sicura.