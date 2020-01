Costiera da sogno: anche la Divina tra le mete da vedere nel 2020

Nuove soddisfazioni per il nostro territorio: il sito d’informazione sudafricano Indipendete (Iol) ha stilato una classifica dei tre luoghi da visitare nel 2020. Tra questi, la Costiera Amalfitana.

Gli allori

E pure il sito “Travelers today” ha stilato una classifica dei luoghi più belli al mondo e da visitare, escludendo gli USA. In questa graduatoria in terza posizione, rispunta la Divina, elogiata per le sue "spiagge assolutamente fantastiche, passeggiate costiere e ville in montagna”. Prima posizione è occupata da Barcellona e la seconda da Vancouver in Canada. Tanta curiosità.