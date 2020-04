Covid-19, a Battipaglia arriva il "panaro solidale": ecco come partecipare

Arriva anche a Battipaglia il “panaro solidale”, l’iniziativa di solidarietà verso chi ora più di prima è in seria difficoltà economica a causa della pandemia A promuoverla sono Luigi Viscido e Morena Fortino: lui è un grafico e artista, lei una fotografa e papercutter, i quali hanno deciso di regalare ai loro concittadini qualche lavoro da loro realizzato. “Ci siamo ispirati – spiega Luigi - ai panari solidali che ovunque sono comparsi in Italia per fornire gratuitamente dei beni a chi avesse bisogno. Anche i nostri lavori sono gratuiti! Non li vendiamo, non è una raccolta fondi: semplicemente li regaliamo alle persone più varie, perché crediamo che anche l’arte sia un bene di prima necessità, e lo si possa donare a chi ne sente il bisogno”. Gli fa eco Morena: “È stato molto imbarazzante per me fare un video del genere perché sono molto timida ed emotiva. Ma sono davvero contenta di aver dato vita con Luigi a una piccola iniziativa nata con l’intenzione di alleggerire i nostri stati d’animo, alle prese con il lockdown. La creatività ci aiuta a ricordare e a rinnovare la bellezza che è in noi e nella vita, anche e soprattutto quando siamo messi alla prova. Spero che un po’ della mia creatività faccia compagnia a chi è entrato in possesso di uno dei miei lavori del panaro”.

