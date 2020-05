Torna Crozza-De Luca su Canale 9, molti salernitani delusi: ecco perchè

E' tornato l'amatissimo Crozza-De Luca, ieri su Nove. Nella nuova stagione della trasmissione “fratelli di Crozza”, il comico si è calato nuovamente nei panni del Governatore della Campania, partendo dall'ormai nota battuta sul “Fratacchione” affibbiato a Fabio Fazio: “Non è colpa mia se grazie a un inutile orpello come uno smartphone sono diventato il Presidente più popolare del mondo. E comunque a Sanremo come ospite non ci vado: o lo presento con Fiorello, ma come ospite se lo scordano!”.

Il dettaglio

Descrivendolo e interpretandolo come attore teatrale più che come presidente della Regione, ironizzando sulle "pause" spesso usate da De Luca durante i suoi interventi politici, tuttavia, stavolta Crozza ha deluso molti campani e non solo. Diversi i lettori che hanno espresso amarezza alla nostra redazione, soprattutto per le battute su chi "ruba la luce attaccandosi al contatore del vicino per anni" e dello smart working "arrivato solo ora in Italia, mentre in Campania sono anni che al lavoro non ci va nessuno, perchè non c'è niente da fare". E ancora, Crozza-De Luca, tra un sorriso e un altro ha aggiunto: "La Campania è unica, è speciale, è inarrivabile: solo in Campania chi il balcone non lo aveva, se lo è costruito abusivo solo per cantare".

I commenti dei salernitani

"Io non rubo la luce a nessuno, non faccio balconi abusivi e non rientro nelle categorie con cui ci identifica spesso il tuo personaggio: Feltri che tra l'altro tu riesci abilmente ad enfatizzare...per assurdo, sarebbe come dire che tu da buon genovese, per guadagnare più soldi, cerchi anche l'applauso di quel pubblico razzista che purtroppo infesta l'Italia intera", ci scrive una lettrice. "Che delusione Crozza: è caduto nei soliti luoghi comuni sulla Campania. Non vedrò più Nove". "De Luca non è il comico buffone che hai descritto e la nostra terra merita rispetto: vergogna", incalza un utente. Insomma, l'imitazione di Crozza sul Governatore, ieri, non ha convinto molti spettatori.