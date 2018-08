Crudo e champagne sotto le stelle cadenti al Beach club 93 di Paestum

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si tratta di una cena gourmet accompagnata dalla musica del Gruppo Arechi che farà scatenare tutti i presenti. Il marchio di champagne Veuve Cliquot sarà partner della serata, mettendo a disposizione le bottiglie migliori e organizzando un angolo polaroid. Allo champagne saranno accompagnate le migliori ostriche di Francia, con un oyster sommelier che ne racconterà le caratteristiche e ne proporrà gli abbinamenti. Un altro angolo sarà dedicato al sushi e ad una serie di delizie di mare e non solo, dalle tagliatelle di sappia alle tartare passando per sapori più forti come la Pasta Cacio e Pepe al Tartufo o i Gamberi Rossi di Acciaroli. Per chi non mangia pesce è previsto un menù altrettanto ricco che comprende delizie come l’intramontabile Parmigiana di Melanzane. Oltre allo champagne sarà possibile degustare una selezione di cocktail e vini bianchi San Salvatore 1988. Costo: 80 Euro bevande incluse (champagne, cocktail e bianchi San Salvatore 1988).

