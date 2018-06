Nuovi esami e successi per la "Dai-Ki Dojo Ju Jitsu Salerno"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica 24 c.m. la Dai-Ki Dojo Ju Jitsu Salerno diretta dal Maestro R. Genovese ha concluso un anno sportivo pieno di successi e emozioni, con gli esami di grado di bambini e ragazzi, tenuti presso il Centro Polifunzionale Parco Arbostella Salerno. Al Parco Arbostella per l'ormai consueto esame di grado, è stato un appuntamento per tutti gli appassionati praticanti che li ha portati a sostenere un vero e proprio esame su tutte le tecniche acquisite e perfezionate negli scorsi mesi di allenamento. Gli esami tenuti domenica sono stati anticipati dal turno Adulti giovedì 21 giugno presso la sede Dai-Ki Dojo Salerno, sita in via Luigi Manzella, 24, e da tutte le sedi Dai-Ki Dojo della Sicilia e Marche. La più grande vittoria di tutte le sedi DAI-KI DOJO è portare sul tatami in nun solo giorno più di mille persone che quotidianamente si allenano con impegno e passione nelle sedi; tutto ciò ripaga più di tanti successi e medaglie ottenute in questi anni ed è la dimostrazione della crescita dell'intero gruppo.-

