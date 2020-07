Micro discarica a Salerno, a pochi passi da Corso Vittorio Emanuele: le proteste

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha annunciato lotta senza quartiere al sacchetto selvaggio. "La città è sporca", ha commentato chi chiede all'amministrazione comunale di procedere con tracciabilità e multe. I cafoni, però, sono sempre dietro l'angolo, anzi nella traversa.

I dettagli

Sono inquietanti le immagini inviate da alcuni lettori alla redazione di Salerno Today. Ci troviamo in pieno centro cittadino, a pochi passi da Corso Vittorio Emanuele, nella strada dello shopping. Ieri notte, incivili hanno lasciato in strada sacchetti, indifferenziato, rifiuti ingombranti. La strada è diventata una pattumiera in pochi istanti. I residenti protestano, i passanti fotografano e annotano. Urge l'intervento del Comune di Salerno per restituire decoro e vivibilità anche ad alcune zone del centro cittadino.