Microdiscarica e degrado in via Calenda: la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha segnalato la presenza di numerosi rifiuti in via Salvatore Calenda, una delle strade più popolose di Salerno. Lungo tutto il marciapiede si trovano rifiuti vari che, oltre a sporcare la strada, attirano anche animali quali ratti ed insetti. La situazione più grave, però, sorge immancabilmente nei pressi della campana del vetro utilizzata come discarica da chi decide di abbandonare i propri rifiuti al di fuori dei giorni stabiliti dal piano di raccolta differenziata. Si chiedono, quindi, la bonifica di tutta la strada e maggiori attenzioni per l'intero quartiere.

Gallery