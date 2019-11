Successo per "El Dia de la Vida" da El Salvador

Grande successo per El Dia de la Vida organizzato dal ristorante messicano El Salvador di via Roma a Salerno. In tanti si sono uniti ai canti, balli e maschere per celebrare la vita con i cari defunti. I due gestori del locale Umberto e Generoso Russo hanno spiegato: "In Messico, secondo la tradizione, si narra che i defunti desiderino essere ricordati per non essere condannati all'oblio".

L'appuntamento

Dal 31 ottobre e fino a questa sera 2 novembre, a partire dalle 21, è possibile partecipare al Dia de la Vida al ristorante El Salvador.