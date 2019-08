La visita di Diletta Leotta a Salerno non si farà dimenticare facilmente. Il volto di Dazn, infatti, sta facendo il giro del web grazie ad un video girato molto probabilmente in Costiera Amalfitana, durante il suo soggiorno nella nostra provincia in occasione del Giffoni Film Festival.

Il video postato sui social è stato, in seguito, pubblicato su youtube da Sologossip, e vede protagonista la bella giornalista che balla al ritmo di Playa Grande dei Sofi Tukker.