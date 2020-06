Dolcini e torte made in Italy alla conquista di Cambridge: infermiera salernitana fa leccare i baffi a tutti gli inglesi

Frutta di stagione, creme artigianali e sapori originali, il tutto rigorosamente made in Italy. Stanno facendo leccare i baffi a innumerevoli golosi, portando alto il nome di Salerno a Cambridge, in Inghilterra, gli squisiti dolcini di Loredana Donadio, infermiera pediatrica salernitana con la passione per la cucina. La giovane, chef autodidatta, nel tempo libero dall'ospedale presso cui presta servizio, si dedica a preparare e rivisitare ricette italiane di dolci e altre bontà, da far conoscere e promuovere nella cittadina inglese in cui risiede per lavoro.

Quasi per gioco, è nata su Facebook la sua pagina Lory sweet genuine home bakery che sta ottenendo interesse tra grandi e piccini. Dalle torte ai mignon, l'infermiera pediatrica sta conquistando proprio tutti gli inglesi con i suoi dolcini made in Italy, coltivando la sua dote culinaria innata e, al contempo, facendo innamorare i golosi delle leccornie del nostro territorio. Tanta curiosità.