Ascea, un gesto di cuore per i pazienti oncologici: anche la piccola Suami dona la sua treccia

I gesti belli che diventano contagiosi. Quante dolcissime principesse, che oltre ad un taglietto da signorinelle bellissimem fanno anche un regalo col cuore a chi ne ha bisogno. Grazie anche a te Suami

E' questo il post del salone di bellezza “Vanità Donna” di Ascea che collabora con l'associazione no profit “Un angelo per capello”, impegnata a raccogliere capelli naturali per la realizzazione di parrucche da donare ai pazienti oncologici. E tra le donatrici, dunque, c'è anche Suami una bimba di 10 anni che ha deciso di tagliare i capelli per compiere un gesto di amore. Un plauso, dunque, anche alla piccola cilentana dal cuore d'oro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.