Covid-19: le comunità cinesi in Campania donano dispositivi e attrezzature di protezione

Mentre gli aiuti dal Governo tardano ad arrivare, come denunciato dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in una lettera urgente al premier Conte, la Comunità Cinese si pone al fianco dei cittadini e delle Istituzioni contro il Coronavirus. Imprenditori, commercianti, ristoratori, artigiani professionisti cinesi che vivono e lavorano in Campania hanno realizzato una raccolta fondi per acquistare materiali utili a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Le donazioni

La generosità della Comunità Cinese ha permesso di donare 2000 Mascherine FFP3, 3060 Mascherine FFP2, 20.000 Mascherine Chirurgiche, 700 Mascherine N95, 112PzGel Disinfettante Tanica 5Litri, 420 PzGel Disinfettante Tanica 1000ml e 204 PzGel Disinfettante Tanica 500ml. Tali materiali sono stati consegnati a Questura di Napoli, Prefettura di Napoli, Polizia Municipale di Napoli e Distretto Gianturco, Servizio 118 Regione Campania, Azienda Sanitaria Locale ASL NA 1 Centro e Presidio Ospedaliero “Santa Maria di Loreto Nuovo”, Ospedale “Cotugno” dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Cardarelli”.

Il gesto

E' stata, questa, una solidarietà attiva e partecipata, che si aggiunge alla collaborazione ed agli aiuti del Governo Nazionale Cinese , per aiutare l’Italia, Napoli e la Campania a superare questa fase storica così difficile. "Un gesto che rafforzerà ulteriormente i legami solidali, culturali ed economici tra i due popoli. E’ proprio infatti nei momenti più drammatici che la solidarietà e l’unione devono diventare protagoniste della comune rinascita", hanno commentato da Palazzo Santa Lucia.

