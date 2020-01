Duo: il doppio in musica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Trovarsi davanti ad un proprio sosia, con un’altra personalità, è un’esperienza che rischia di mettere in crisi l’identità che fino ad allora pensavamo di avere. Ma le opportunità che appaiono sulla soglia di questa crisi sono numerose e portano con se arricchimento. Cosa può nascere dall’incontro tra uno strumento musicale e il suo “doppelgänger”? Tra due personalità distinte, nell’approcciarsi allo stesso materiale musicale? La rassegna all'interno della Chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti in Largo Plebiscito a Salerno si propone, dunque, come una riflessione musicale sui temi del doppio. Provare a far coesistere universi e mondi lontani partendo da un materiale comune, indagando le infinite possibilità che offre il medesimo strumento in un genere per definizione di confine e inclusivo come l’impro libera. PROGRAMMA: 13 Dicembre | contrabbasso Gabriele Pagliano & Umberto Lepore 20 Dicembre | percussione Lucio Miele Percussion & Michele Ciccimarra 27 Dicembre | sassofono Michele Vassallo & Attilio Sepe 3 Gennaio | elettronica Anacleto Vitolo & Luca Buoninfante Ingresso a offerta libera a partire da 3 € More info: info@blamteam.com | www.blamteam.com