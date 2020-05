Fede ai tempi del Covid-19, riapre il Duomo: ecco gli orari

Ha riaperto da ieri, il Duomo di Salerno. Da lunedì, come reso noto dal parroco don Michele Pecoraro, la cattedrale accoglie i fedeli per la preghiera personale dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, con l’obbligo di indossare la mascherina e di osservare il distanziamento sociale.

Per disinfettare le mani, non manca l'igienizzante erogato da un dispenser automatico installato per garantire ulteriori precauzioni anti-Covid-19. Per la ripresa delle messe, occorre attendere la conferenza episcopale dei Vescovi della Campania.