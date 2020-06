Apre "Rainbow beach", la prima spiaggia gay friendly di Eboli

Sta per aprire, in provincia di Salerno, la prima spiaggia anti-discriminazioni della provincia di Salerno. L’inaugurazione di “Rainbow beach” è in programma per domenica 28 giugno in via Vittorio Giannattasio, in località Campolongo di Eboli.

La curiosità

La struttura balneare, che avrà ombrelloni con i colori dell'arcobaleno, sarà aperta non solo a omosessuali, lesbiche, trans, bisessuali ma anche a coppie etero (con o senza bambini) che, ovviamente, non si scandalizzano di fronte ad un bacio tra persone dello stesso sesso. Il titolare è Giuseppe De Lucia, già fondatore del Bau Beach Village, dove gli amici a quattro zampe possono tuffarsi in mare o prendere tranquillamente il sole sulla spiaggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’annuncio sui social: