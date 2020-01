Un'edicola cilentana supera quelle delle grandi città: la curiosità

Una piccola edicola cilentana ha superato, per numero di vendita di schede di una nota compagnia telefonica, le edicole di Napoli, Salerno, Bari, Lecce e Matera. A rivelarlo è il quotidiano La Città che spiega come nei giorni scorsi, i numeri delle vendite hanno attirato l'attenzione di alcuni ispettori di una società che gestisce la diffusione e la distribuzione nazionale di quotidiani e riviste, oltre che di alcuni operatori telefonici, giunti a Ceraso per scoprire il segreto dietro questi numeri.

Il segreto

Il vero segreto si è rivelato agli ispettori solo dopo che si sono recati nel piccolissimo comune cilentano, nell'edicola di Marco: la gentilezza del proprietario. "È stato un passaparola, che dura da un anno e mezzo, niente di più, a portarci a vendere così tante schede telefoniche. E poi, forse, essere gli unici, tra Eboli e Palinuro, a fornire questo servizio": ha spiegato l'edicolante al quotidiano La Città.