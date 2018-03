Escrementi canini in via Amendola: la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha segnalato che una parte di via Edgardo Amendola, nel rione De Gasperi, è ricoperta praticamente da un tappeto di escrementi canini. Diversi incivili, infatti, non rispettando nè le regole del vivere civile nè gli altri abitanti del quartiere, lasciano che i loro cani facciano i loro bisogni senza curarsi minimamente di raccoglierli. Si chiede, quindi, l'immediata pulizia della zona e punizioni esemplari per chi ha contribuito a rendere quel marciapiede un vero e proprio percorso ad ostacoli.

Gallery