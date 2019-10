"Mamma di Nocera in coma: pregate per lei", ma è una bufala

Si chiedono preghiere

per una ragazza.

Ha partorito domenica mattina ed è entrata in coma a causa di una di malattia celebrale . Non la lasciamo sola. La famiglia chiede disperatamente preghiera.i dottori le hanno detto che solo con un miracolo può riabbracciare suo figlio di pochi giorni. Ha appena 24 anni e x i dottori è in fin di vita. si chiama Ada affidiamola urgentemente alla Misericordia di Gesù perché a lui niente è impossibile . Inviate questo messaggio a tutti i gruppi e a tutti i sacerdoti affinché il nostro Dio guarisca questa giovane madre e ridoni il sorriso a questa famiglia .

Grazie di cuore Don Davide Carrara

E' diventata virale la preghiera partita sui social per una presunta neomamma nocerina. In realtà, si tratta di una fake news. Alcuni quotidiani sono caduti nella trappola, riferendo che la comunità di Nocera si sarebbe stretta attorno alla famiglia della ragazza. Ma non c'è nulla di vero: lo stesso post sta girando dal mese di giugno, come riporta anche il noto sito Bufale.net