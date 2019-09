Due fenicotteri avvistati in Cilento: meraviglia tra i bagnanti

Grazie a Luigi e Amanda per le segnalazioni. Il primo ieri a Camerota e l'altro oggi a Policastro. Si tratta di giovani in fase di erratismo. Si fermano per rifocillarsi, non vanno disturbati.

Ripartono dopo poche ore quindi, a meno che non siano in evidente stato di difficoltà, non provate a recuperarli anche perché vanno presi con specifiche procedure e posizioni al fine di non provocare danni alle zampe o al collo.