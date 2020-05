Festa della Mamma, gli auguri del professor Petta e il messaggio commovente di una paziente

Auguri anche a chi Mamma non lo è ancora ma sta lottando per diventarlo! Il modo migliore per onorare la Vostra festa e’ stare qui, in Clinica, al lavoro, per Voi!

E' questo l'augurio del professor Raffaele Petta, ginecologo salernitano in servizio presso la clinica Malzoni di Avellino, già direttore del reparto Gravidanza a Rischio del Ruggi, ribattezzato dalle cronache nazionali e internazionali "l'angelo dei bambini", per tutti i parti difficili, e quasi impossibili, a cui ha garantito il lieto fine. Ed oggi, festa della mamma, il dottor Petta ha deciso di condividere sui social il messaggio inviatogli da Rosanna Sabetta, nella notte appena trascorsa:

“Carissimo Dottor Petta, in questi giorni ho pensato moltissimo ai miei giorni trascorsi in ospedale due anni fa. Sono stati tre mesi duri da affrontare... li ho vissuti intensamente e con emozioni contrastanti: da un lato l' ansia e la paura, dall'altro la voglia di farcela e l'ottimismo. Dentro di me ero felice, perché sapevo di averla al mio fianco. Sì ogni mattina, quando entrava nella mitica stanza n. 2, era come vedere un raggio di sole e di speranza...

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie dottor Petta. Grazie non solo per la sua professionalità, ma per la sua umanità, per i suoi sorrisi, per il suo crederci fino in fondo. Grazie perché a distanza di due anni posso dire di essere una Mamma ed una Donna felice. Michele si è fatto desiderare fino alla fine, ma ne è valsa la pena! È sempre nel mio cuore. Un abbraccio. Rossana”