Film James Bond: Sapri diventa Civita Lucana, è polemica

Sapri cambia nome: durante le riprese del film di "No time to die" sono comparsi nuovi cartelli con il nome della città Spigolatrice. Sapri per James Bond è Civita Lucana.

Le reazioni

Tanti cittadini sono amareggiati per la scelta del regista. Il sindaco ha rasserenato e spiegato che si tratta di una vetrina prestigiosa e irrinunciabile per il Comune spigolatore, a prescindere dai nomi di fantasia utilizzati