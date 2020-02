Film Tesori di Maria Pia Cerulo: tutto pronto per i provini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A Salerno, lunedì 17 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 15:30 e martedì 18 febbraio dalle ore 9:00 alle 17:00 presso il Piccolo teatro del Giullare, via Matteo Incagliati 2, Salerno (traversa di fronte Cinema Apollo) si terranno i provini per il film Tesori di Maria Pia Cerulo, prodotto da Ipnotica produzioni di Alberto De Venezia con la partecipazione di Anna Galiena, Gea Martire, Lucio Allocca (tra i suoi ruoli Otello in Un posto al sole) e Gianluca Potenziani. Il film sarà girato tra la città di Salerno e provincia e la Toscana. Si ricercano i seguenti profili:



1* attrice età scenica 30-35. giornalista di una testata prestigiosa e alternativa. Perfezionista e ansiosa sul lavoro e nella vita, sentimentalmente introversa. Bella presenza, aspetto curato.



1* attore età scenica 30-35. astrofisico, spirituale, aspetto curato. 1* attore età scenica 60 maestro buddista, lineamenti orientali che richiamano tratti tibetani. 1* attore circa 60 anni. medico, lineamenti orientali che richiamano tratti tibetani. Per info: ​castingtesori2020@gmail.com