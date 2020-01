Zalone da record, anche a Salerno interminabili code e biglietti esauriti per il film di Capodanno

Debutto da record per il nuovo film di Checco Zalone: sono stati incassati 8,6 milioni di euro nel primo giorno di 'Tolo Tolo'. Ben 1,17 milioni di spettatori in 1210 schermi di tutta Italia, per il debutto di Capodanno.

Il pienone a Salerno

Anche a Salerno, ieri, pienone al The Space, dove, già dalle prime ore del pomeriggio, era stato affisso un avviso per rendere noto che solo gli spettacoli in tarda serata, avrebbero ancora avuto a disposizione qualche posto disponibile. Ed è stato registrato un boom di presenze anche al cinema Apollo con file di grandi e piccini che hanno occupato l'intero marciapiede di via Vernieri. Un'affluenza incredibile: innumerevoli, i salernitani che si sono fiondati in sala. Consigliabile, anche nei prossimi giorni, prenotare o acquistare in anticipo i biglietti per non perdere il promettente film di Zalone.