“La bellezza ci salverà”: riflettori nazionali puntati sui fiori eduli di Eboli

Riflettori puntati su “La bellezza ci salverà”, progetto della salernitana Anna Maria Cascone e dei suoi fiori eduli rimbalzato sulla prestigiosa rivista on line Italiafruit News. I fiori, un tempo usati solo per abbellire i piatti, oggi si possono anche mangiare: ne è nato un nuovo business, come quello portato avanti dall’azienda agricola Cascone di Eboli, attiva già dagli anni ’80 come azienda floricola di fiori recisi e che negli anni si è specializzata nei prodotti di quarta gamma, fino ad arrivare alla produzione di fiori eduli.

Il racconto

“Già con la crisi degli anni 2000, mio padre iniziò a dire che i fiori non bastavano a sostenere l’azienda e allora inserimmo i prodotti di quarta gamma, oggi ancora core business dell’azienda - ha spiegato la titolare Anna Maria Cascone ad Italiafruit News – ma visto che tutta la nostra zona è specializzata in questo settore, abbiamo deciso di diversificare la nostra offerta introducendo i fiori eduli. Lo scorso anno a contatto con diversi operatori di fiori eduli conosciuti a Fruit Logistica, si è consolidata la nostra ispirazione e abbiamo iniziato a piantare le prime piantine di viole: l’intero progetto di produzione di fiori eduli ha preso il nome de La bellezza ci salverà". Un plauso per l'impresa made in Salerno.